МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. В четверг китайский юань вырос до максимума за две недели против доллара США, который оказался под давлением, после того как председатель ФРС Джером Пауэлл сказал в среду, что повышение ставок в США может быть замедлено "уже в декабре". Представитель ФРС заявил о необходимости дальнейшего повышения ставок

Доллар упал, после слов Пауэлла о том, что центральный банк может отказаться от головокружительного повышения ключевой ставки на 75 базисных пунктов и что мягкая или "нежесткая" посадка экономики не исключена.

Эти заявления поддержали ожидания повышения ставки на заседании 14 декабря на 50 базисных пунктов, а не на 75, как это было на четырех предыдущих заседаниях подряд.

"Похоже, это выступление позволило рынкам считать, что замедление (темпа повышения ставок) начнется раньше, чем ожидалось", — сказал аналитик IG Group Йеп Юн Ронг.

На континентальном рынке пара доллар/юань открылась на уровне 7,0450, а на момент написания статьи торговалась по 7,0730. Россиян предупредили, какие счета в банке лучше закрыть

Перед открытием рынка Народной банк Китая установил срединный курс 7,1225 против 7,1769 в среду. В течение дня пара может отклонятся от фиксинга не более чем на 2% вверх или вниз.

Индекс доллара снизился до 105,678 от уровня закрытия предыдущей сессии 105,95.

Юань также получил поддержку со стороны признаков постепенного смягчения карантинных мер в Китае. В среду в крупных городах Гуанчжоу и Чунцин было объявлено об ослаблении ограничений.

"Пока дело движется к ослаблению ограничений и к отходу от политики нулевой терпимости к Covid, — сказал аналитик ANZ Кун Гох. — Рынок учитывает это в котировках, полагая, что рост экономики будет восстанавливаться, а худшее уже позади".

Около полудня оффшорный юань отступил от достигнутых ранее максимумов сессии и на момент написания статьи торговался против доллара США с ростом на 0,06%, за доллар давали 7,0677 юаня.

"После сильной динамики юаня на этой неделе в краткосрочной перспективе следует ожидать фиксации прибыли", — сказал Гох.