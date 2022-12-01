Медведев пообещал поговорить с ЦБ о проблеме перевода гривен в рубли
Медведев заявил, что обсудит с ЦБ проблему обмена гривен на рубли в России
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МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Председатель "Единой России", зампредседателя Совбеза страны Дмитрий Медведев пообещал переговорить с банком России о проблеме перевода гривен в рубли на территории государства.
"Я обязательно переговорю с Центральным банком, что можно сделать на будущее. Безусловно, мы будем стараться все это решать… Постараемся сделать так, чтобы это было удобнее", — сказал Медведев на традиционном приеме граждан, приуроченном к 21-летию партии.
Он добавил, что "гривны не существует на территории России, и она вряд ли появится". Однако партия будет руководствоваться из необходимости помочь людям.
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