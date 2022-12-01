МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Интерес клиентов ВТБ к покупке безналичных долларов и евро падает: в ноябре доля таких покупок снизилась почти втрое по сравнению с годовыми пиками, до 37%, сообщила пресс-служба банка. Запад может использовать евро для махинаций, заявил Лавров

По итогам первого полугодия доля долларов и евро в объеме безналичной покупки иностранной валюты составляла 91%. Спрос на них был стабильно высоким, достигнув пиковых значений в 98% в феврале, мае и июне, указали в ВТБ.

"Однако уже в июле тенденция резко изменилась: их доля сократилась до 55% на фоне роста спроса на юани и валюты стран СНГ. Тренд продолжается все второе полугодие, в ноябре доля долларов и евро сократилась уже до 37%", — говорится в сообщении.

С третьего квартала клиенты ВТБ существенно увеличили спрос на безналичную покупку юаней и национальных валют соседних стран. Объем сделок по ним увеличился в 6 раз ко второму кварталу. С июля китайский юань стал самой покупаемой иностранной валютой в безналичном формате, и в третьем квартале достиг 80% в объеме всех операций, указали в банке. Совфед расширил список разрешенных валютных операций между резидентами

В ноябре его доля скорректировалась до 50% по объему сделок, менее 40% занимают доллары и евро, порядка 10% приходится на валюты других стран, добавили в пресс-службе.

"Интерес к национальным валютам соседних стран в основном связан с ростом числа исходящих переводов. Среди стран СНГ наибольший объем сделок приходится на казахстанские тенге, белорусские рубли и армянские драмы", — пояснил старший вице-президент, руководитель департамента по работе с массовым сегментом ВТБ Денис Вальвачев.