МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Физлица приобрели с начала года на российском биржевом и внебиржевом рынках долларов и евро на 230,1 миллиарда рублей, а юаней — на 139,6 миллиарда, следует из обзора финансовой стабильности, подготовленного ЦБ РФ. Курс юаня вырос до двухнедельного максимума к доллару

"В целом с начала 2022 года на биржевом и внебиржевом рынках физические лица приобрели долларов и евро на сумму 230,1 миллиарда рублей. Предпочтения населения в части выбора валюты постепенно смещаются в сторону юаня. В отличие от долларов и евро, покупки юаней физическими лицами имели постоянную тенденцию, в целом за год было куплено юаней на сумму 139,6 миллиарда рублей", — говорится в обзоре.

Между тем, поведение граждан продолжает оказывать контрциклический эффект на валютный рынок: они продают иностранную валюту при ослаблении рубля и покупают при его укреплении, замечает регулятор. "За период 24 февраля – 10 апреля граждане осуществили чистые продажи иностранной валюты на уровне 539,9 миллиарда рублей. Аналогично на фоне ухудшения геополитических факторов совокупный объем чистых продаж иностранной валюты населением за период 20 сентября – 13 октября составил 65 миллиардов рублей", — говорится в обзоре.

"За второй и третий кварталы (по 24 ноября включительно) нетто-покупки валюты населением на биржевом рынке составили 1,054 триллиона рублей в рублевом эквиваленте. При этом на внебиржевом рынке (через крупнейшие банки) за аналогичный период они продали долларов и евро на сумму 147,4 миллиарда рублей", — оценил ЦБ РФ.

Физлица в марте-сентябре купили российских акций на 475 миллиардов рублей больше, чем продали, при этом нетто-покупки иностранных акций составили 166 миллиардов рублей, говорится в обзоре Банка России.

"С февраля на рынок вышло свыше 1,4 миллиона новых частных инвесторов. Тем не менее нетто-покупки населением акций и облигаций были невысокими. Совокупный рост чистых инвестиций физических лиц в российские акции (475 миллиардов рублей) частично обусловлен снижением инвестиций в иностранные активы (166 миллиардов рублей)", — приводит ЦБ данные за период с марта по сентябрь 2022 года.

Учитывая, что большая часть граждан является неквалифицированными инвесторами (98% от всех клиентов на брокерском обслуживании), не обладающими достаточным опытом торгов и значительными финансовыми ресурсами, и им свойственно придерживаться схожих стратегий, повышение доли участия в торгах граждан и их влияния на ценообразование может в будущем усиливать рыночную волатильность, не исключает ЦБ.