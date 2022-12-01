МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Доля доллара и евро во внешних платежах России снизилась более чем на треть с начала года — примерно до 50%, тогда как в начале года она составляла 79%, следует из обзора финансовой стабильности, подготовленного ЦБ РФ. Запад может использовать евро для махинаций, заявил Лавров

Значительная часть платежей за экспорт и импорт остается в долларах и евро, эти платежи сейчас существенно затруднены в связи с тем, что значительный процент банков находится под санкциями и не может осуществлять такие операции, часть банков отключена от SWIFT и для них они затруднены, идет процесс сворачивания корреспондентских счетов или введения ограничений по расчетам по ним у тех банков, которые не находятся под санкциями, отмечает регулятор.

"Выстраивание платежей в альтернативных валютах связано со своими сложностями – для этого нужно создать инфраструктуру (то есть ту же систему корреспондентских счетов, способы передачи сообщений, инфраструктуру валютообменных операций – через биржу или на межбанковском). Сейчас такая инфраструктура выстраивается. В частности, уже около 50% платежей происходит в альтернативных доллару и евро валютах, тогда как в начале года этот показатель составлял 21%", — говорится в обзоре.

Банк России ведет активную работу с другими регуляторами, способствующую созданию новой расчетной инфраструктуры, в том числе с использованием новых технологий, резюмирует российский Центробанк. Банк России назвал объем приобретенной физлицами валюты

Доля юаня в объеме российских валютных торгов выросла с 3% в марте до 33% в ноябре, говорится в обзоре финансовой стабильности, отмечается в материалах ЦБ.

"Доля инструментов с участием юаня (юань-рубль и доллар-юань — ред.) в объеме биржевых торгов выросла с 3% в марте до 33% в ноябре (по 21 ноября включительно). Участники рынка не только приобретали юани за рубли, но и перекладывали в них часть средств из долларов и евро", — говорится в обзоре.

Объем торгов в валютах других дружественных стран в месячном выражении вырос в 6 раз, с 6,5 миллиарда рублей в марте до 39,4 миллиарда рублей в сентябре. Аналогичная тенденция наблюдается и на внебиржевом рынке, оценивает Центробанк.