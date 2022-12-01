ВАШИНГТОН, 1 дек — ПРАЙМ. США необходимо усилить регулирование торговли цифровыми финансовыми активами и надзор над платформами, осуществляющими операции с ними, говорится в заявлении председателя Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) Ростина Бенама. Минфин поддержал законопроект о майнинге криптовалют

Быступление Бенама было посвящено краху крупной криптовалютной биржи FTX. Крах биржи вызвал волнение в криптоиндустрии, и на этом фоне возникли сомнения в ее будущем.

"Мы, как регуляторы, должны дать ответ на вопросы о том, как это произошло, и как мы предотвратим повторение. В поворотный момент мы обнаружим, что ответ на оба вопроса заключается в полноценном регулировании рынка", — сообщил он в рамках выступления на слушаниях в сенате США.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявляла, он показал необходимость больший надзор за криптовалютами. Бенам также выступил в поддержку подхода Йеллен, сообщив, что CFTC а также Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) должны иметь "прямой надзор" за этими платформами.

"CFTC и SEC должны иметь прямое наблюдение за этими платформами с полномочиями надзирать за проходящей торговой активностью, проводить проверки и согласовывать существенные изменения в деятельности платформ", — указал Бенам.

Глава CFTC также пригрозил "тем, кто предпочтет не следовать правилам", последствиями в виде "агрессивного силового ответа".

Ранее в ноябре опрошенные РИА Новости эксперты прогнозировали, что Соединенные Штаты усилят регуляторное давление на криптовалюты после краха биржи FTX, который показал необходимость введения четких правил для защиты инвесторов и потребителей.

В некоторых отчетах утверждается, что gфинансовые проблемы FTX связаны с тем, что биржа предоставила средства клиентов криптовалютному хедж-фонду Alameda Research, созданному основателем и бывшим генеральным директором FTX Сэмом Банкманом-Фридом, который ушел со своего поста после краха FTX. Фонд потерял деньги в нескольких криптосделках ранее в этом году. Если факт передачи средств подтвердится, это будет вопиющим нарушением правил финансовой индустрии. Кроме того, без нормативно-правовой базы клиенты могут никогда не получить свои средства обратно.