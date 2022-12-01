Глава CFTC Бенам: США нужно усилить регулирование цифровых активов и крипто-бирж
ВАШИНГТОН, 1 дек — ПРАЙМ. США необходимо усилить регулирование торговли цифровыми финансовыми активами и надзор над платформами, осуществляющими операции с ними, говорится в заявлении председателя Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) Ростина Бенама.
Быступление Бенама было посвящено краху крупной криптовалютной биржи FTX. Крах биржи вызвал волнение в криптоиндустрии, и на этом фоне возникли сомнения в ее будущем.
"Мы, как регуляторы, должны дать ответ на вопросы о том, как это произошло, и как мы предотвратим повторение. В поворотный момент мы обнаружим, что ответ на оба вопроса заключается в полноценном регулировании рынка", — сообщил он в рамках выступления на слушаниях в сенате США.
Министр финансов США Джанет Йеллен заявляла, он показал необходимость больший надзор за криптовалютами. Бенам также выступил в поддержку подхода Йеллен, сообщив, что CFTC а также Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) должны иметь "прямой надзор" за этими платформами.
"CFTC и SEC должны иметь прямое наблюдение за этими платформами с полномочиями надзирать за проходящей торговой активностью, проводить проверки и согласовывать существенные изменения в деятельности платформ", — указал Бенам.
Глава CFTC также пригрозил "тем, кто предпочтет не следовать правилам", последствиями в виде "агрессивного силового ответа".
Ранее в ноябре опрошенные РИА Новости эксперты прогнозировали, что Соединенные Штаты усилят регуляторное давление на криптовалюты после краха биржи FTX, который показал необходимость введения четких правил для защиты инвесторов и потребителей.
В некоторых отчетах утверждается, что gфинансовые проблемы FTX связаны с тем, что биржа предоставила средства клиентов криптовалютному хедж-фонду Alameda Research, созданному основателем и бывшим генеральным директором FTX Сэмом Банкманом-Фридом, который ушел со своего поста после краха FTX. Фонд потерял деньги в нескольких криптосделках ранее в этом году. Если факт передачи средств подтвердится, это будет вопиющим нарушением правил финансовой индустрии. Кроме того, без нормативно-правовой базы клиенты могут никогда не получить свои средства обратно.
https://1prime.ru/Forex/20221201/839026353.html