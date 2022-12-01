МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Курс доллара усилил снижение к евро и иене в четверг вечером после выхода статистики по рынку труда США и доходам населения страны, свидетельствуют данные торгов. Рубль ослаб к доллару и евро по итогам четверга

По состоянию на 19.12 мск курс евро к доллару рос до 1,0492 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0423 доллара. Курс доллара к иене опускался до 135,83 иены со 138,03 иены. До выхода статистики евро дорожал к доллару до 1,0471 доллара, а доллар к иене дешевел до 135,98 иены.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшался на 0,91%, до 104,98 пункта.

Доходы населения США в октябре выросли на 0,7% по сравнению с сентябрем, расходы – на 0,8%. А число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 26 ноября, снизилось на 16 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели – до 225 тысяч.

Позднее в четверг вышла еще одна американская макростатистика. Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в ноябре снизился до 49% с октябрьских 50,2%, что оказалось хуже прогноза. Показатель также остается на минимуме с мая 2020 года.