ВАШИНГТОН, 1 дек — ПРАЙМ. Криптовалюты могут представлять угрозу национальной безопасности США, заявил председатель американской Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) Ростин Бенам. США следует усилить регулирование цифровых активов, считают в CFTC

"Потенциально, это угроза нашей национальной безопасности", — отметил он на слушаниях в сенате страны.

Как объяснил Бенам, угроза криптовалют объясняется их регулярным использованием в рамках преступной деятельности.

Ранее он также заявил, что США необходимо усилить регулирование торговли цифровыми финансовыми активами и обеспечить надзор над платформами, осуществляющими операции с ними. Выступление Бенама было посвящено краху крупной криптовалютной биржи FTX. Крах биржи вызвал волнение в криптоиндустрии, и на этом фоне возникли сомнения в ее будущем.