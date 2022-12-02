МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов переходит к снижению против доллара, теряет к юаню и к евро, при этом европейская валюта обновила максимум с июля – выше 65 рублей. Иностранные валюты торгуются около 61,51 рубля, 8,73 рубля и 64,83 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Рубль ослаб к доллару и евро по итогам четверга

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.15 мск повышался на 2 копейки — до 61,51 рубля, юань прибавлял 1 копейку — до 8,73 рубля, евро рос на 35 копеек — до 64,83 рубля.

Минутами ранее евро обновил максимум с 7 июля, подскочив до 65,205 рубля на фоне закрепления на форексе выше 1,05 доллара – впервые с июня.