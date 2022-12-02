МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Курс доллара в пятницу утром стабилен к другим мировым валютам, свидетельствуют данные торгов. Позже в ходе торгов инвесторы ожидают публикации данных по безработице в США. Доллар падает к евро и иене в ходе торгов четверга

По состоянию на 7.25 мск курс евро к доллару рос до 1,0524 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0522 доллара. Курс доллара к иене опускался до 135,12 иены со 135,27 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) повышался на 0,04%, до 104,77 пункта.

Позднее в пятницу будет опубликована статистика по безработице в США за ноябрь. Аналитики прогнозируют, что уровень безработицы остался на уровне октября в 3,7%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 200 тысяч после 261 тысячи месяцем ранее.

Данные по рынку труда являются важным фактором для Федеральной резервной системы (ФРС) США при принятии решения по ключевой ставке. По данным CME Group, 79% экспертов прогнозируют очередное повышение на заседании в декабре, но более медленным темпом — на 50 базисных пунктов, до 4,25-4,5% годовых. Ранее регулятор четыре раза подряд поднимал ставку на 75 базисных пунктов.

"Все еще слишком высокая инфляция заставляет ФРС продолжать повышать ставки. Но темпы повышения могут быть замедлены уже в этом месяце", — цитирует агентство Франс Пресс аналитика Convera Джо Манимбо (Joe Manimbo). Эксперт отмечает, что менее "ястребиный" прогноз по политике ФРС сделал доллар более уязвимым.