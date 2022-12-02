МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Рубль к полудню пятницы продолжает ослабление против доллара, теряет к юаню и евро: иностранные валюты торгуются около 61,67 рубля, 8,76 рубля и 65,02 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Праздничный сезон: к чему готовятся инвесторы и чего ждать остальным?

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.44 мск повышался на 18 копеек — до 61,67 рубля, юань прибавлял 4 копейки — до 8,76 рубля, евро рос на 54 копейки — до 65,02 рубля.

Аналитики из Промсвязьбанка считают, что в пятницу курс доллара может продолжить инерционно демонстрировать рост и завершить недельные торги у отметки в 62 рубля. Дальнейшее укрепление американской валюты, по их мнению, скорее продолжится уже на следующей неделе.