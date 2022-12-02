МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Доллар дешевеет к основным к мировым валютам в пятницу днем, пока рынки пребывают в ожидании публикации статистики по безработице в США, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара демонстрирует стабильность

По состоянию на 14.01 мск курс евро к доллару растет до 1,0528 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0522 доллара. Курс доллара к иене опускается до 134,06 иены со 135,27 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,13%, до 104,58 пункта.

Рынки пребывают в ожидании данных по безработице в США, которые будут опубликованы позже в пятницу. Аналитики полагают, что безработица в ноябре осталась на уровне октября в 3,7%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 200 тысяч после 261 тысячи месяцем ранее.

Так, статистика может дать инвесторам сигналы о дальнейшей политике Федеральной резервной системы (ФРС). По данным CME Group, более 79% экспертов прогнозируют очередное повышение на заседании в декабре, но более медленным темпом — на 50 базисных пунктов, до 4,25-4,5% годовых. Ранее регулятор четыре раза подряд повышал ставку на 75 базисных пунктов.