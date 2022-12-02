2 декабря — ПРАЙМ. Британский фунт нацелен на рост четвертую неделю подряд, торгуясь почти без изменений против доллара США около пятинедельного максимума, достигнутого на предыдущей сессии, сообщило агентство reuters. Надежды на то, что ФРС приближается к завершению цикла ужесточения денежно-кредитной политики, оказывают давление на американскую валюту. Банк России сообщил о снижении доли доллара и евро во внешних платежах

На момент написания статьи пара фунт/доллар торговалась по 1,22675, почти без изменений, но она нацелена на рост на 1,5% по результатам недели.

В четверг пара достигла 1,231, самого высокого уровня с 27 июня, хотя этот рост был в первую очередь вызван ослаблением доллара, при этом евро достиг аналогичных уровней.

За последние недели пара фунт/доллар в целом торговалась вместе с колебаниями других валют большой десятки против доллара. Ситуация изменилась по сравнению с сентябрем и октябрем, когда фунт пострадал сильнее других валют и упал до минимума 1,0372 доллара после объявления проекта бюджета министром финансов Квази Квартенгом.

"Мы настроены умеренно позитивно в отношении фунта, и частично это связано с темой о долларе", — говорит Кристофер Ломхольт, аналитик Danske Bank.

"Учитывая историю с финансированием текущего счета, которая разыгралась после объявления "мини-бюджета", а также неопределенность в отношении того, что полностью учитывалось в котировках, мы видим, что это отражается как на реальном курсе фунта, так и на реальных ставках. Все полностью изменилось, начиная с конца сентября и с начала октября", — добавляет он. The Telegraph предсказал Британии забастовки и страдания миллионов людей

Индекс доллара США, который отслеживает курс американской валюты против корзины из шести других основных валют, в ноябре упал на 5%, что стало самым сильным падением с 2010 года.

Последнее время доллар демонстрирует слабость, так как трейдеры ожидают разворот в сторону замедления темпов повышения ставок в США.

Эти ожидания подтверждаются выступлением председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в среду, которое указывает на смягчение его позиции, а также данными США, вышедшими в четверг. Данные вызвали опасения в отношении замедления роста экономики, но указали на замедление инфляции.

Позднее в пятницу будут опубликованы данные по занятости, которые подадут сигналы о дальнейшей траектории ставок ФРС.

Фунт также торговался ближе к верхней границе недавнего торгового диапазона против евро, при этом пара евро/фунт достигла 0,858.