МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Валюта РФ снижается к доллару, юаню и евро: американская валюта поднялась выше 62 рублей — впервые с 7 ноября, юань торгуется выше 8,8 рубля, евро — в районе 65 рублей, следует из данных Московской биржи. Рубль снижается перед выходными на подешевевшей нефти

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.36 мск рос на 47 копеек, до 61,96 рубля (а минутами ранее поднимался до 62,02 рубля), юань дорожает на 8,1 копейки, до 8,805 рубля, евро — на 55 копеек, до 65,03 рубля.