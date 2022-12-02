МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Курс валюты РФ снизился за рабочую неделю к доллару до 62 рублей, к юаню — до 8,805 рубля, а к евро упал до 65 рублей, следует из данных Московской биржи. Доллар превысил 62 рубля впервые с 7 ноября

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 51 копейку, до 62 рублей, юаня — на 8,1 копейки, до 8,805 рубля, евро — на 52 копейки, до 65 рублей.

Доллар за рабочую неделю подорожал на 1,5 рубля, юань — на 39 копеек, а евро вырос на 2,08 рубля.