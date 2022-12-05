МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Доллар в понедельник днем начал расти к евро и продолжает укрепляться в паре с иеной, рынки оценивают ряд факторов и пребывают в ожидании статистики из США, свидетельствуют данные торгов. Доллар дешевеет к евро на рисковых настроениях рынков

По состоянию на 14.04 мск курс евро к доллару снижается до 1,0532 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0538 доллара. Курс доллара к иене понимается до 135,41 иены со 134,3 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,14%, до 104,69 пункта.

В понедельник днем инвесторы оценивают ряд факторов. Так утром стоимость доллара снижалась к евро на фоне ослабления коронавирусных ограничений в Китае, которые, в свою очередь, поддержали ожидания по поводу экономических перспектив страны, что негативно для доллара как для акива-убежища.

Рынки также оценивают статистику Еврозоны. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны в ноябре вырос до 47,8 пункта с 47,3 пункта в октябре, но при этом показатель все еще остается ниже 50 пунктов, что указывает на экономический спад.

Кроме того, трейдеры пребывают в ожидании данных по индексу деловой активности в сфере услуг США, которые опубликуют позже в понедельник. Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, полагают, что индекс в ноябре сократился до 53,1% с октябрьских 54,4%.