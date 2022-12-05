МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Евро усиливает рост на Мосбирже и превысил отметку в 66 рублей впервые с 6 июля вслед за обновлением евровалютой на форексе максимума с июня — 1,0593 доллара за евро. Найдено объяснение внезапного роста евро к рублю и доллару

Курс евро расчетами "завтра" на 16.11 мск рос на 1,13 рубля, до 66,13 рубля. Доллар при этом повышался на 33 копейки, до 62,33 рубля, юань прибавлял 16 копеек, до 8,96 рубля.