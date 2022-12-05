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2022
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Евро на Мосбирже вырос выше 66 рублей впервые с июля
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Евро усиливает рост на Мосбирже и превысил отметку в 66 рублей впервые с 6 июля вслед за обновлением евровалютой на форексе максимума с июня — 1,0593 доллара за евро. Курс евро... ПРАЙМ, 05.12.2022
валюта, рынки, новости, россия, евро, биржа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Евро усиливает рост на Мосбирже и превысил отметку в 66 рублей впервые с 6 июля вслед за обновлением евровалютой на форексе максимума с июня — 1,0593 доллара за евро.
Курс евро расчетами "завтра" на 16.11 мск рос на 1,13 рубля, до 66,13 рубля. Доллар при этом повышался на 33 копейки, до 62,33 рубля, юань прибавлял 16 копеек, до 8,96 рубля.