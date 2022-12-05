МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Текущий курс рубля отражает реальную текущую ситуацию спроса и предложения валюты, процесса дедолларизации и ожидания рынка, и Минэкономразвития сохраняет прогноз аккуратного номинального ослабления рубля, заявил РИА Новости глава министерства Максим Решетников. Евро на Мосбирже вырос выше 66 рублей впервые с июля

"Курс сейчас отражает реальную текущую ситуацию спроса-предложения валюты, вопросов дедолларизации, вопросов того же импорта, вопросов ожиданий рынка. Спросишь экспортеров — они скажут, что конечно надо послабее и это комфортно, спросишь импортеров и потребителей — они скажут, да нет, можно и покрепче. Но в любом случае экономика адаптируется к этому курсу", — сказал министр на полях третьего заседания межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству России и Мьянмы.

С началом зимы курс рубля вышел вниз из колебаний в "боковом коридоре", длившихся несколько недель. Так, доллар за первые три сессии декабря уже подорожал на 2,5% (1,5 рубля) до 62,49 рубля, а евро — на 4,9% (3,6 рубля), до 66,14 рубля.

Отвечая на вопрос, насколько продолжительным будет тренд на ослабление рубля, Решетников пояснил: "В нашем прогнозе заложено очень аккуратное номинальное ослабление рубля, но надо понимать, что мы сейчас в абсолютно уникальной ситуации — когда инфляция в России уже ниже, чем во многих западных государствах".

И тот демпфер, то есть разница в уровне инфляции в России и западных странах, который всегда работал на ослабление рубля), сейчас повернулся в обратную сторону, продолжил Решетников.

"С другой стороны — более сложно работает комплекс отношений. Он связан с тем, что наши торговые партнеры меняются. Система трансформации зависимости курсов другая", — добавил министр. По его словам, сейчас ситуация в торговых отношениях России изменилась, доля западных стран упала. "Мы основной импорт получаем из Юго-Восточной Азии, растут обороты и с нашим ближайшим пространством — ЕврАзЭС, СНГ и так далее. Мир усложняется и система курсового влияния, она усложняется", — заключил Решетников.

Минэкономразвития прогнозирует среднегодовой курс в 68,1 рубля за доллар в 2022 году, 68,3 рубля за доллар в 2023 году, 70,9 рубля за доллар в 2024 году и 72,2 рубля в 2025 году.