МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Британский фунт в понедельник упал, утратив первоначальную поддержку, которую получил со стороны энтузиазма инвесторов по поводу признаков возможного ослабления антиковидных мер в Китае, сообщило агентство Reuters. При этом фунт все еще удерживается вблизи пятимесячного максимума против доллара США. Решетников: курс рубля отражает ситуацию спроса и предложения валюты

Доллар начал торги с ослабления после того, как стало известно, что Китай готовится объявить об очередном ослаблении ограничительных мер, и это было воспринято инвесторами как признак потенциального сдвига в жесткой политике нулевой терпимости к Covid.

К концу утренних торгов в Лондоне ралли фунта, которое подтолкнуло британскую валюту до максимума сессии на отметке 1,2345 доллара, по большей части выдохлось. На момент написания статьи пара фунт/доллар торговалась с понижением на 0,3%, по 1,2259. Пара евро/фунт торговалась с повышением на 0,4%, по 0,8613.

В ноябре фунт вырос на 5,2% против доллара, показав наилучшую месячную динамику с 2020 года, но его дальнейший рост может быть затруднен, учитывая все более мрачную экономическую картину в Великобритании и сложную политическую ситуацию в стране.

Рост фунта, возможно, был слишком сильным и слишком стремительным, сказала Джейн Фоули из Rabobank о динамике британской валюты за прошлый месяц. Финансист объяснил, что сейчас нужно сделать с долларом

Недавнее ослабление доллара по большей части было вызвано ожиданиями инвесторов относительно того, что Федеральная резервная система США в этом месяце повысит процентные ставки по федеральным фондам только на 50 б.п. после четырех повышений на 75 б.п.

Опубликованные в пятницу данные показали, что в экономике США в ноябре было создано больше рабочих мест, чем ожидалось. Теперь ФРС будет труднее оправдать замедление темпов ужесточения денежно-кредитной политики, учитывая тот факт, что инфляция в США все составляет почти 8%.

Между тем данные Великобритании в понедельник показали, что активность в сфере услуг в ноябре сократилась уже второй месяц подряд ввиду ослабления спроса, обусловленного ростом стоимости жизни и неопределенностью в отношении перспектив экономики.

Инвесторы все еще рассчитывают на снижение фунта, как показали еженедельные данные Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC), и сохраняют чистую короткую позицию по британской валюте. Тем не менее, эта позиция более чем на 50% уменьшилась по сравнению с тем, что наблюдалось ранее в этом году. Это может оставить меньше пространства для роста фунта, особенно в преддверии заседания Банка Англии на следующей неделе.