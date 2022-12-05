МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Британский фунт и японская иена в понедельник отступили от многомесячных максимумов против доллара США на фоне размышлений инвесторов и аналитиков о возможном скором завершении периода ослабления доллара. Курс фунта к доллару упал из-за утраты первоначальной поддержки инвесторов

Пара доллар США/японская иена выросла на 0,7%, до 135,27, отскочив от достигнутого в пятницу 3,5-месячного минимума 133,62. Пара британский фунт/доллар США, подскочившая на азиатских торгах в понедельник до отметки 1,2345, представляющей собой максимум за более 5 месяцев, в ходе европейской сессии падала на 0,5%, до 1,2233.

Пара евро/доллар США держится около достигнутого на торгах в Азии максимума с 28 июня 1,0585.

Торги в последние недели стали более неровными. Американский доллар откатился от максимумов за несколько десятилетий против большинства других основных валют, достигнутых ранее в этом году на фоне агрессивного повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США, поскольку у инвесторов появилась надежда, что декабрьское заседание ФРС положит начало фазе более сдержанного ужесточения денежно-кредитной политики.

Индекс доллара, отражающий динамику американской валюты против корзины из шести других основных валют, на прошлой неделе упал на 1,4%. За ноябрь индекс упал на 5%, показав худший месячный результат с 2010 года.

Теперь же аналитики все чаще выражают мнение, что рассуждения о развороте в политике ФРС более не актуальны.

"Разговоры о пике инфляции, пике ставок и пике доллара, как мне кажется, постепенно трансформируются в разговоры об устойчивости инфляции и устойчивости более высоких ставок, — отмечает Джейн Фоули, валютный стратег-аналитик Rabobank. — Думаю, что мы сейчас возвращаемся к более нормальным условиям для ФРС и для доллара".

Вышедший в пятницу отчет по числу рабочих мест вне сельского хозяйства в США показал, что в ноябре американские компании наняли больше работников, чем ожидалось, а также повысили заработные платы, и это может дать ФРС больше пространства для дальнейшего повышения процентных ставок.

Согласно расчетам, произведенным ING на основании данных Комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC), совокупная позиция по доллару США против валют G10 теперь нейтральна и находится на самом низком уровне с августа 2021 года.

В ING также полагают, что ослабление доллара на данный момент себя исчерпало, если учитывать, что ФРС намерена проводить жесткую политику дольше, ослабление карантинных ограничений в Китае может оказаться проблематичным, а цены на нефть и газ вновь могут вырасти.

Еще одним ключевым фактором для рынков в понедельник были события в Китае, где несколько городов уже смягчили ограничительные меры, введенные на фоне вспышки COVID. Тон официальных заявлений относительно опасности вируса также изменился после протестов, вызванных недовольством проводимой правительством политики нулевой терпимости к COVID.

На этом фоне китайский юань получил поддержку. На оффшорных торгах пара доллар США/юань впервые с середины сентября упала ниже 7,0 и на момент написания статьи торговалась по 6,9336. На континентальных торгах пара доллар США/юань в понедельник опускалась на 1,5%, до 6,9449, что является минимумом с 13 сентября.

"Эти шаги могут показаться незначительными, но они стали сильным сигналом о том, что Китай постепенно движется к отмене ограничений", — говорит аналитик OCBC Кристофер Вон.

На прошлой неделе источники Reuters сообщили, что Китай готовится объявить о смягчении требований к тестированию на коронавирус, а также разрешить зараженным и тесно контактирующим с ними лицам при определенных условиях изолироваться у себя дома.

Динамика других основных валют в целом соответствовала общей картине. Восприимчивый к событиям в Китае австралийский доллар подрос до 0,6806 доллара США, а пара доллар США/швейцарский франк снизилась на 0,25%, до 0,9346, что чуть выше достигнутого в пятницу минимума почти за 8 месяцев на отметке 0,9326.