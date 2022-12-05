МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Валюта России снизилась в понедельник к доллару до 62,35 рубля, к китайскому юаню — до 8,93 рубля, следует из данных Московской биржи. Рубль снизился днем к основным валютам

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 35 копеек, до 62,35 рубля, юаня — на 13 копеек, до 8,93 рубля, евро — на 1 рубль, до 66 рублей.