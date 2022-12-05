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2022
https://1prime.ru/Forex/20221205/839062637.html
Доллар на Мосбирже завершил торги ростом до 62,35 рубля
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Валюта России снизилась в понедельник к доллару до 62,35 рубля, к китайскому юаню — до 8,93 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск... ПРАЙМ, 05.12.2022
валюта, рынки, новости, россия, валюта, доллар, юань
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Валюта России снизилась в понедельник к доллару до 62,35 рубля, к китайскому юаню — до 8,93 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 35 копеек, до 62,35 рубля, юаня — на 13 копеек, до 8,93 рубля, евро — на 1 рубль, до 66 рублей.