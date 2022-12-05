МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Курс доллара перешел к росту по отношению к евро в понедельник вечером после выхода статистики по деловому сектору США, свидетельствуют данные торгов. Доллар перешел к росту против евро

По состоянию на 19.19 мск курс евро к доллару снижался до 1,0519 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0538 доллара. Перед публикацией статистики евро дорожал к доллару до 1,055 доллара.

Курс доллара к иене понимался до 136,34 иены со 134,3 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,37%, до 104,93 пункта.

Так, индекс деловой активности в сфере услуг США в ноябре вырос до 56,5% с 54,4% в октябре. Аналитики прогнозировали снижение показателя до 53,3%.