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Доллар перешел к росту против евро после статистики по США
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Курс доллара перешел к росту по отношению к евро в понедельник вечером после выхода статистики по деловому сектору США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 19.19 мск... ПРАЙМ, 05.12.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Курс доллара перешел к росту по отношению к евро в понедельник вечером после выхода статистики по деловому сектору США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 19.19 мск курс евро к доллару снижался до 1,0519 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0538 доллара. Перед публикацией статистики евро дорожал к доллару до 1,055 доллара.
Курс доллара к иене понимался до 136,34 иены со 134,3 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,37%, до 104,93 пункта.
Так, индекс деловой активности в сфере услуг США в ноябре вырос до 56,5% с 54,4% в октябре. Аналитики прогнозировали снижение показателя до 53,3%.