МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль в понедельник после введения западом потолка цен на российскую нефть снизился против доллара и в большей степени упал к евро и юаню, отыгрывая рост этих валют на форексе к американской, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Рубль снизился днем к основным валютам

Доллар к рублю вырос на 0,6%, евро — на 1,5%, юань – на 1,4%.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 35 копеек, до 62,35 рубля, юаня — на 13 копеек, до 8,93 рубля, евро — на 1 рубль, до 66 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.

Объем торгов юанем составил 51,6 миллиарда рублей против 45,3 миллиарда по евро и 69,5 миллиарда по доллару.

Рублевая цена нефти составила около 5,2 тысячи за баррель сорта Brent.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта в понедельник снижалась против доллара и в большей степени к евро и юаню, следуя за ростом китайской и евровалюты на форексе. Евро на форексе обновил в понедельник максимум с июня – 1,0595 доллара. Валюта США дешевела к китайской на 0,9% — до 6,96 юаня за доллар.

"Российская валюта снижается к основным валютам на фоне ввода потолка цен на российскую нефть со стороны ЕС. В целом, ориентировочная цена отсечки была известна, поэтому значительного снижения рубля не последовало. Однако потолок цены будет пересматриваться, поэтому риск его ослабления сохраняется, а это может негативно сказаться на национальной валюте в перспективе", — прокомментировал Иван Капустянский из УК "Первая".

Стоимость нефти после роста днем вечером ушла в минус и к 21.05 мск падала на 2,4% до 83,5 доллара за баррель сорта Brent. Инвесторы оценивают сообщения о том, что нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco понизила январские отпускные цены на нефть для Азии и Европы, для США — оставила неизменными.

Кроме того, игроки российского валютного рынка обратили внимание на информацию Минфина РФ о том, что фактический объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета РФ в ноябре оказался ниже предварительной оценки ведомства на 90,2 миллиарда рублей. Минфин прогнозировал дополнительные нефтегазовые доходы на ноябрь в размере 282,8 миллиарда рублей.

В декабре ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в размере 176,1 миллиарда рублей.

ПРОГНОЗЫ

Рубль снижался, несмотря на растущую в цене нефть, и пребывал под давлением упавшего аппетита к риску на глобальных рынках и реализации санкционных рисков в виде установления ценового потолка для российской нефти, комментирует Юрий Кравченко из компании "Велес капитал".

Кроме усиления санкционного давления на отечественный нефтяной экспорт, давление на рубль исходит от традиционного декабрьского повышения спроса на импортные товары, считает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"В таких условиях ценовой рост нефти не оказывает сколь-нибудь заметного влияния на динамику курса. Отметим также умеренно негативную динамику на рынке рублевого долга. По нашим оценкам, во вторник курс доллара может двигаться в пределах 61,2-63,2 рубля", — оценивает он.

На среднесрочном горизонте рубль будет тяготеть к снижению на фоне сохраняющихся проинфляционных рисков, считает Капустянский.