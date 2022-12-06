МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Рубль поздним утром вторника слабеет к доллару и юаню на фоне уменьшения предложения американской валюты после вступления в силу эмбарго на российскую нефть, а также на фоне сужения профицита торгового баланса страны, чуть подрастает к евро, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Финансист объяснил, что сейчас нужно сделать с долларом

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.39 мск растет на 53 копейки, до 62,88 рубля, юаня — на 3 копейки, до 8,96 рубля, евро снижается на 3 копейки, до 65,97 рубля.

"Поддержку позициям американской валюты продолжило оказывать сужение предложения долларов на валютном рынке из-за вступления в силу эмбарго на российскую нефть", — считает Егор Жильников из Промсвязьбанка.

"Причины быстрого ослабления рубля, перечеркнувшие былую устойчивость нацвалюты: укрепление юаня на международном валютном рынке; процесс девалютизации российской финансовой системы и уход от токсичных валют в дружественные валюты; снижение темпа роста экспорта при оперативном восстановлении импорта, что сужает профицит торгового баланса страны", — объясняет Михаил Зельцер из "БКС Мир инвестиций".

"Рубль сегодня утром на Мосбирже продолжает обновлять локальные минимумы и ослабевает на 0,5-1,3% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 63,1 рубля, 66,2 рубля и 9 рубля соответственно. На этот раз в лидеры роста вышла американская валюта в связи с ее восстановлением на Форексе", — отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

Жильников прогнозирует, что доллар продолжит инерционно демонстрировать рост и выйдет к отметке 63,5 рубля – локальному уровню сопротивления. Эксперт отмечает, что более резкое ослабление национальной валюты пока выглядит маловероятным событием.