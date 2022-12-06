МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Курс доллара во вторник днем в целом стабилен к другим мировым валютам, свидетельствуют данные торгов. Эксперты заявили о давлении снижения предложения доллара на рубль

По состоянию на 13.52 мск курс евро к доллару растет до 1,0497 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0491 доллара. Курс доллара к иене опускается до 136,69 иены со 136,74 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,04%, до 105,25 пункта.

Позднее во вторник будет опубликована статистика по торговому балансу США в октябре. Аналитики полагают, что дефицит вырос до 80 миллиардов с 73,3 миллиарда в сентябре.

Также рынки пребывают в ожидании заседаний ряда мировых центробанков, запланированных на следующую неделю. По данным CME Group, Федеральная резервная система (ФРС) США может по итогам встречи 13-14 декабря повысить ставку на 50 базисных пунктов, до 4,25-4,5% годовых. Повышение может стать седьмым подряд.