МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Курс доллара во вторник вечером незначительно снижается к евро и иене после роста в понедельник, свидетельствуют данные торгов. Рубль падает вслед за ценами на нефть

По состоянию на 18.51 мск курс евро к доллару рос до 1,0503 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0491 доллара. Курс доллара к иене опускался до 136,56 иены со 136,74 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивался на 0,04%, до 105,33 пункта.

В понедельник доллар подорожал к евро на 0,5%, к иене американская валюта подскочила сразу на 1,8%. Инвесторы отреагировали на сильные данные макростатистики США, воспринимая ее как сигнал возможного продолжения "ястребиного" курса Федрезерва.

Заседание ФРС США пройдет на следующей неделе, 13-14 декабря. По данным CME Group, почти 80% опрошенных аналитиков ожидают повышения ставки регулятора на 50 базисных пунктов, до 4,25-4,5%.