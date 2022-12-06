МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль во вторник продолжил падать четвертую сессию подряд против доллара и евро и седьмую – к юаню, отыгрывая дешевеющую нефть, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Эксперты заявили о давлении снижения предложения доллара на рубль

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 74 копейки, до 63,09 рубля, юаня — на 3 копейки, до 8,96 рубля, евро — на 14 копеек, до 66,14 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Объем торгов юанем составил 95,1 миллиарда рублей против 40,5 миллиарда по евро и 78,6 миллиарда по доллару.

Доллар к рублю вырос на 1,2%, евро — на 0,2%, юань – на 0,3%. Рублевая цена нефти составила около 5,1 тысячи за баррель сорта Brent.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта во вторник днем продолжила снижаться против основных торгуемых на Московской бирже валют, следуя за снижением нефтяных котировок в направлении минимумов с января.

"Ослабление национальной валюты обусловлено снижением нефтяных котировок и общим уходом инвесторов от риска", — комментирует Евгений Линчик из УК "Первая".

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) повышается на 0,1% до 105,4 пункта, сигнализируя об ослаблении аппетита к риску у инвесторов.

Стоимость нефти к 21.15 мск падала на 4,5%, чуть ниже 79 долларов за баррель сорта Brent — к минимуму с января. В ходе же валютных торгов на Мосбирже Brent хоть и не уходил ниже отсечки в 80 долларов за баррель, но снижался в цене ниже 81 доллара.

Инвесторы опасаются, что сильная макроэкономическая статистика по деловой активности в США даст Федрезерву больше пространства для повышения учетной ставки. По данным CME Group, почти 80% опрошенных аналитиков ожидают на ближайшем заседании повышения ставки регулятора на 50 базисных пунктов, до 4,25-4,5% годовых.

ПРОГНОЗЫ

Негатив для рубля от вступления в силу нефтяного эмбарго ЕС и западного "потолка цен" на российскую нефть усилился ухудшением общерыночного сентимента и падением нефтяных котировок, считает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"По нашим оценкам, в ближайшей перспективе вероятно продолжение умеренного ослабления российской валюты в район 63-64 против доллара с периодами локальных отскоков вверх. Подъем доллара может быть сдержанным, поскольку внутренний спрос со стороны населения и банков на "токсичные" инвалюты по-прежнему остается подавленным. По нашим оценкам, в среду доллар может двигаться в пределах 61,5-63,5 рубля", — добавил он.

В среднесрочной перспективе рубль может остаться уязвимым к снижению на фоне сохраняющихся проинфляционных рисков, а также потенциального снижения нефтяных котировок, оценивает Линчик из УК "Первая".