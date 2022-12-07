МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Рубль на открытии торгов среды слабеет к доллару, юаню и евро: доллар до 63,26 рубля, юань — 9,02 рубля, евро — 66,14 рубля, следует из данных Московской биржи. Рубль продолжил во вторник череду многодневного падения

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.06 мск растет на 17 копеек — до 63,26 рубля, юаня — на 5,7 копейки, до 9,02 рубля, евро — на 14 копеек, до 66,14 рубля.