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2022
https://1prime.ru/Forex/20221207/839078797.html
Курс рубля снижается к доллару, юаню и евро
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Рубль на открытии торгов среды слабеет к доллару, юаню и евро: доллар до 63,26 рубля, юань — 9,02 рубля, евро — 66,14 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара... ПРАЙМ, 07.12.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Рубль на открытии торгов среды слабеет к доллару, юаню и евро: доллар до 63,26 рубля, юань — 9,02 рубля, евро — 66,14 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.06 мск растет на 17 копеек — до 63,26 рубля, юаня — на 5,7 копейки, до 9,02 рубля, евро — на 14 копеек, до 66,14 рубля.