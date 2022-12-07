МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Курс доллара в среду утром незначительно растет, свидетельствуют данные торгов. Рынки продолжают оценивать перспективы монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. Доллар немного дешевеет к евро и иене после недавнего роста

По состоянию на 7.33 мск курс евро к доллару снижался до 1,0462 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0469 доллара. Курс доллара к иене понимался до 137,54 иены со 137,05 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,02%, до 105,6 пункта.

Инвесторы по-прежнему ожидают, что ФРС на следующей неделе вновь повысит ключевую ставку – в седьмой раз подряд. "Когда мы время от времени получаем сильную статистику о безработице и инфляции, становится ясно, что инфляция остается проблемой и не замедляется так быстро, как хотелось бы", — сказал агентству Ассошиэйтед Пресс аналитик U.S. Bank Wealth Management Билл Мерц (Bill Merz).

Повышение ключевых ставок мировых центробанков на фоне высокой инфляции усиливает опасения возможной рецессии.

При этом, по данным CME Group, 77% экспертов допускают замедление темпов повышения ставки ФРС до 50 базисных пунктов после четырех повышений на 75 базисных пунктов. В результате ставка по итогам декабрьского заседания может составить 4,25-4,5% годовых.

В то же время рынки позднее в среду ожидают публикацию данных по промпроизводству в Германии в октябре, а также окончательную, третью оценку динамики ВВП еврозоны в третьем квартале. Аналитики полагают, что объем промышленного производства в Германии снизился на 0,6% к сентябрю, а оценка роста ВВП еврозоны будет сохранена на уровне 2,1% в годовом выражении.