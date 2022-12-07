МИНСК, 7 дек — ПРАЙМ. Белоруссия осуществила выплаты в белорусских рублях держателям еврооблигаций из России, Армении и Белоруссии, сообщила в среду пресс-служба министерства финансов республики. Белоруссия разместит облигации в российских рублях в декабре

"Шестого декабря 2022 г. осуществлены выплаты держателям еврооблигаций Республики Беларусь, ранее исполненные Минфином в соответствии с постановлением Совета Министров и Национального банка Республики Беларусь от 6 апреля 2022 г. №212/10 "О временных мерах по исполнению внешних государственных долговых обязательств" и зарезервированные на счете в Беларусбанке. Платежи в белорусских рублях произведены на счета подавших заявки держателей из России, Армении и Беларуси", — указывается в сообщении на сайте минфина.

При этом белорусское финансовое ведомство указывает на ограниченное участие западных держателей в реализации предлагаемых механизмов. В качестве причин отмечаются действующие западные санкции и неготовность держателей работать с белорусскими рублями. "Кроме того, западные клиринговые системы продолжают игнорировать запросы Министерства финансов о предоставлении реестров держателей еврооблигаций для проведения дополнительной верификации владельцев во избежание случаев мошенничества", — сообщили в пресс-службе.

Также заявлено, что дополнительно прорабатывается вопрос наиболее удобных вариантов исполнения обязательств по еврооблигациям Белоруссии.

"Мы видим, что центральный депозитарий Республики Беларусь может ориентироваться на сведения о владельцах белорусских еврооблигаций, например, российского Национального расчетного депозитария, который открыт к сотрудничеству. Подходы западных инфраструктурных организаций далеки от конструктивных", — добавили в белорусском минфине.