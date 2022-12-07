МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Рубль днем в среду перешел к росту по отношению к доллару и евро после снижения на открытии торгов, также чуть сократил темпы снижения по юаню: доллар по 62,96 рубля, юань — по 9 рублей, евро — по 65,91 рубля, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций открыл торги снижением

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.12 мск снижается на 13 копеек — до 62,96 рубля, евро — на 23 копейки, до 65,91 рубля, юаня — растет на 4,2 копейки, до 9 рублей. Утром рубль несколько ослабевал и к юаню, и к доллару, и к евро.

Егор Жильников из Промсвязьбанка продолжает ориентироваться, что доллар в среду выйдет к отметке 63,5 рубля – локальному уровню сопротивления. "В случае преодоления данного значения, открывается локальный горизонт теста новых вершин", — указывает эксперт.

Александр Фетисов из Россельхозбанка дополняет, что, по итогам вчерашних торгов, в паре рубль-доллар наблюдается хрупкое равновесие на уровне 62,8-63,2 рубля. Внешние условия пока складываются не в пользу рубля – нефть снизилась ниже психологически важной отметки 80 долларов за баррель, механизм действия потолка на российскую нефть, а также ответные меры со стороны России вносят дополнительную степень неопределенности.

"Кроме того, угроза введения очередного пакета санкций со стороны ЕС, в том числе, вероятное отключение от SWIFT целого ряда российских банков заставляют участников торгов быть более осторожными на валютном рынке. Полагаем, что спекулятивные атаки на рубль в текущих условиях будут продолжаться и допускаем тестирование уровня 64-65 (рублей за доллар — ред.) в ближайшем будущем", — уточнил он.

Антон Прокудин из УК "Ингосстрах-Инвестиции" отмечает, что курс рубля постепенно слабеет с ростом импорта и ослаблением экспорта. На данный момент, по мнению эксперта, ослабление экспорта пока небольшое, и его компенсирует снижение оттока капитала (отток был рекордным в марте-апреле, поддержав курс доллара в районе 50-60 рублей в то время), поэтому курс доллара едва дрейфует вверх с 56 рублей в июне до более 60 рублей в ноябре-декабре. Без сильного оттока капитала курс бы двигался вверх быстрее, но стартовая отметка была бы намного ниже, полагает он.