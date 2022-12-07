МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Стоимость доллара меняется разнонаправленно к евро и иене в среду днем, свидетельствуют данные торгов. Рынки оценивают перспективы дальнейшей политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. Курс рубля на Московской бирже перешел к росту к доллару и евро

По состоянию на 14.12 мск курс евро к доллару растет до 1,0498 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0469 доллара. Курс доллара к иене понимается до 137,37 иены со 137,05 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,17%, до 105,41 пункта.

Рынки пребывают в ожидании заседания ФРС США, которое пройдет 13-14 декабря. Трейдеры ожидают, что ФРС на следующей неделе вновь повысит ключевую ставку – в седьмой раз подряд. По данным CME Group, 77% экспертов допускают замедление темпов повышения ставки ФРС до 50 базисных пунктов после четырех повышений на 75 базисных пунктов. Так, ставка по итогам декабрьского заседания может составить 4,25-4,5% годовых.

"Мы, вероятно, приближаемся к пику ослабления иены по отношению к доллару", — приводит агентство Блумберг слова главы глобального отдела по работе с мультиактивами в компании T. Rowe Себастьяна Пейджа (Sébastien Page).