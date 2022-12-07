МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Британский фунт в среду вновь вырос против доллара США, восстановившись до максимума почти за шесть месяцев, на фоне отсутствия выступлений представителей Банка Англии, Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка в преддверии важных заседаний этих регуляторов. Фунт держится около пятимесячных максимумов

По состоянию на 11.11 по Гринвичу пара фунт/доллар торговалась с повышением на 0,3%, по 1,2170. В понедельник она достигла 1,2345, самого высокого уровня почти за шесть месяцев.

Пара евро/фунт снизилась на 0,1%, до 0,8616.

После достижения рекордного минимума 1,0327 доллара США в конце сентября фунт вырос почти на 18%, так как новое британское правительство отменило большую часть статей мини-бюджета предыдущей администрации, а доллар ослаб на фоне сигналов ФРС о возможности замедления темпов повышения процентных ставок.

ФРС, Банк Англии и Европейский центральный банк на следующей неделе проведут заседания и огласят решения по ставкам, а до этого представители центральных банков, как обычно, будут воздерживаться от заявлений.

"Ожидается, что Банк Англии продолжит действовать в разрез с ожиданиями рынка относительно процентных ставок в Великобритании, что может оказать давление на фунт", — сказал Джордж Весси, валютный аналитик по Великобритании в Western Union Business Solutions.

Банк Англии повысил ставки с 0,1% до 3,0% в рамках текущего цикла ужесточения денежно-кредитной политики. Рыночные котировки сейчас учитывают, что ставки достигнут пика около 4,6% в следующем году, но руководители центробанка постоянно стремятся развеять эти ожидания.