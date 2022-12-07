Курс доллара снизился до 62,9 рубля, евро вырос до 66,18 рубля
МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Рубль в середине недели умеренно повышается после четырех дней падения против доллара, корректируя декабрьский провал на фоне подешевевшей нефти, следует из данных торгов.
Курс доллара расчетами "завтра" на 16.20 мск снижался на 18 копеек, до 62,9 рубля, евро повышался на 4 копейки, до 66,18 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи. За предыдущие сессии декабря доллар максимально поднимался на 2,44 рубля (4%) до 63,43 рубля.
Курс юаня расчетами "завтра" при этом прибавлял 2 копейки, до 8,98 рубля, а объем торгов им составлял 60 миллиардов рублей против 36,1 миллиарда по евро и 55,8 миллиарда по доллару.
Доллар снижался к рублю на 0,3%, евро прибавлял 0,07%, юань — на 0,2%. Рублевая цена нефти составляла около 5 тысяч за баррель сорта Brent.
РУБЛЬ КОРРЕКИТРУЕТСЯ ВВЕРХ
Российская валюта в среду днем умеренно повышается против доллара, корректируя ощутимое падение в первые дни декабря.
"Рубль ослабел на ожиданиях сокращения валютных поступлений от продажи нефти в связи с введением потолка цен на российскую нефть. Тем не менее, фактически эти ограничения начнут действовать лишь с января 2023 года, так как они подразумевают 45-дневный переходный период, то есть до конца года все покупатели российской нефти должны получать ее беспрепятственно", — рассуждает Александр Джиоев, аналитик УК "Альфа-Капитал".
В среду цены на нефть Brent опускались ниже 78 долларов за баррель впервые с 3 января, правда к 16.20 мск торговались уже у отметки в 80 долларов за баррель.
"Кроме того, коррекция рубля вверх может базироваться на росте активности экспортеров по продаже валютной выручки, так как текущий курс уже может быть привлекательным для подготовки к налоговым платежам декабря", — говорит Андрей Кочетков из компании "Открытие инвестиции".
ПРОГНОЗЫ
В условиях слабого аппетита к риску на глобальных рынках, давления на рынке нефти и новых санкционных рисков для американской валюты формируются условия для дальнейшего роста на российском рынке в период до начала основных налоговых платежей декабря, полагает Юрий Кравченко из компании "Велес капитал".
"Не исключено, что сегодняшняя коррекция доллара вниз окажется временным явлением, и в ближайшие дни он предпримет попытки выхода на уровень 64 рубля — максимума с 14 октября. В то же время нахождение курса доллара вблизи двухмесячных максимумов может оказаться привлекательным уровнем для предварительной продажи валютной выручки экспортерами", — добавляет он.
В декабре курс доллара будет колебаться в диапазоне 60-65 рублей за доллар, прогнозирует Джиоев, аналитик УК "Альфа-Капитал".
https://1prime.ru/Forex/20221207/839087249.html