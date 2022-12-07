МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Рубль в середине недели умеренно повышается после четырех дней падения против доллара, корректируя декабрьский провал на фоне подешевевшей нефти, следует из данных торгов. Доллар торгуется разнонаправленно к основным инвалютам

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.20 мск снижался на 18 копеек, до 62,9 рубля, евро повышался на 4 копейки, до 66,18 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи. За предыдущие сессии декабря доллар максимально поднимался на 2,44 рубля (4%) до 63,43 рубля.

Курс юаня расчетами "завтра" при этом прибавлял 2 копейки, до 8,98 рубля, а объем торгов им составлял 60 миллиардов рублей против 36,1 миллиарда по евро и 55,8 миллиарда по доллару.

Доллар снижался к рублю на 0,3%, евро прибавлял 0,07%, юань — на 0,2%. Рублевая цена нефти составляла около 5 тысяч за баррель сорта Brent.

РУБЛЬ КОРРЕКИТРУЕТСЯ ВВЕРХ

Российская валюта в среду днем умеренно повышается против доллара, корректируя ощутимое падение в первые дни декабря.

"Рубль ослабел на ожиданиях сокращения валютных поступлений от продажи нефти в связи с введением потолка цен на российскую нефть. Тем не менее, фактически эти ограничения начнут действовать лишь с января 2023 года, так как они подразумевают 45-дневный переходный период, то есть до конца года все покупатели российской нефти должны получать ее беспрепятственно", — рассуждает Александр Джиоев, аналитик УК "Альфа-Капитал".

В среду цены на нефть Brent опускались ниже 78 долларов за баррель впервые с 3 января, правда к 16.20 мск торговались уже у отметки в 80 долларов за баррель.

"Кроме того, коррекция рубля вверх может базироваться на росте активности экспортеров по продаже валютной выручки, так как текущий курс уже может быть привлекательным для подготовки к налоговым платежам декабря", — говорит Андрей Кочетков из компании "Открытие инвестиции".

ПРОГНОЗЫ

В условиях слабого аппетита к риску на глобальных рынках, давления на рынке нефти и новых санкционных рисков для американской валюты формируются условия для дальнейшего роста на российском рынке в период до начала основных налоговых платежей декабря, полагает Юрий Кравченко из компании "Велес капитал".

"Не исключено, что сегодняшняя коррекция доллара вниз окажется временным явлением, и в ближайшие дни он предпримет попытки выхода на уровень 64 рубля — максимума с 14 октября. В то же время нахождение курса доллара вблизи двухмесячных максимумов может оказаться привлекательным уровнем для предварительной продажи валютной выручки экспортерами", — добавляет он.

В декабре курс доллара будет колебаться в диапазоне 60-65 рублей за доллар, прогнозирует Джиоев, аналитик УК "Альфа-Капитал".