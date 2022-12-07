2022-12-07T19:27:32+03:00
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2022
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Рубль завершил торги четверга разнонаправленно
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Валюта РФ повысилась в среду к доллару до 62,75 рубля, но упала к китайскому юаню — до 9,01 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск... ПРАЙМ, 07.12.2022
валюта, рынки, новости, курс рубля, курс доллара, курс евро
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Валюта РФ повысилась в среду к доллару до 62,75 рубля, но упала к китайскому юаню — до 9,01 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день снизился на 34 копейки, до 62,75 рубля, юаня вырос на 5 копеек, до 9,01 рубля, евро опустился на 6 копеек, до 66,08 рубля.