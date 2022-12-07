МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Валюта РФ повысилась в среду к доллару до 62,75 рубля, но упала к китайскому юаню — до 9,01 рубля, следует из данных Московской биржи. Рубль вырос к доллару после нескольких дней падения

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день снизился на 34 копейки, до 62,75 рубля, юаня вырос на 5 копеек, до 9,01 рубля, евро опустился на 6 копеек, до 66,08 рубля.