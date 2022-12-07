МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Курс доллара в среду вечером снижается по отношению к евро и иене после роста в начале недели, свидетельствуют данные торгов. Рубль вырос к доллару после нескольких дней падения

По состоянию на 19.27 мск курс евро к доллару рос до 1,0495 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0469 доллара. Курс доллара к иене опускался до 136,72 иены со 137,05 иены, днем доллар дорожал к иене. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,27%, до 105,3 пункта.

В среду американская валюта демонстрирует снижение к мировым валютам. При этом за две предыдущие торговые сессии доллар укрепился к евро на 0,7%, а к иене – на 2,1%.

Валютные инвесторы находятся в ожидании итогов заседания Федрезерва США, которое пройдет на следующей неделе, 13-14 декабря. По данным CME Group, 77% опрошенных аналитиков ожидают повышения ставки регулятора на 50 базисных пунктов, до 4,25-4,5%. Кроме решения о ставке, центробанк также представит экономические прогнозы.

Трейдеры также оценивают европейскую статистику. ВВП 19 стран еврозоны, по третьей, окончательной оценке, в третьем квартале вырос на 2,3% в годовом выражении и на 0,3% — в квартальном. Предварительная оценка предполагала рост на 2,1% в годовом выражении и на 0,2% в квартальном.