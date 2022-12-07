МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль в середине недели умеренно укрепился после четырех дней падения против доллара и евро, корректируя декабрьский провал, произошедший на фоне подешевевшей нефти, следует из данных торгов и комментариев экспертов. У рубля нет шансов удержаться

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день снизился на 34 копейки, до 62,75 рубля, юаня вырос на 5 копеек, до 9,01 рубля, евро опустился на 6 копеек, до 66,08 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

За предыдущие сессии декабря доллар максимально поднимался на 2,44 рубля (4%) до 63,43 рубля, евро — на 3,41 рубля (4%) до 66,49 рубля.

Объем торгов юанем в среду составил 67,8 миллиарда рублей против 41 миллиарда по евро и 70,8 миллиарда по доллару.

Доллар к рублю упал на 0,6%, евро — на 0,1%, юань поднялся на 0,5%. Рублевая цена нефти составила около 4,9 тысячи за баррель сорта Brent.

РУБЛЬ КОРРЕКТИРУЕТСЯ ВВЕРХ

Российская валюта в среду умеренно повышалась против основных резервных валют, корректируя ощутимое падение в первые дни декабря.

"Впервые с начала декабря доллар на российском рынке скорректировался по итогам дня. Дневное ослабление доллара стало результатом восстановления нефтяных котировок, которые после трехдневного обвала смогли во второй половине дня в среду вернуть на время себе позиции на уровне 80 долларов за баррель по марке Brent", — комментирует Юрий Кравченко из компании "Велес капитал".

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,5% — до 105,1 пункта.

Стоимость нефти на 20.41 мск теряла 1,6%, до 78,1 доллара за баррель сорта Brent, после неудачной попытки выйти вечером в плюс и закрепиться на отметке 80 долларов.

Инвесторы отыгрывали данные о том, что запасы бензина в США выросли на прошлой неделе на 5,3 миллиона баррелей (на 2,5%), до 219,1 миллиона баррелей при прогнозе роста лишь на 2,7 миллиона. Запасы дистиллятов увеличились на 6,2 миллиона баррелей (на 5,5%), до 118,8 миллиона баррелей при ожиданиях роста лишь на 2,2 миллиона.

Участники рынка обратили внимание на очередное рекордное (по объему) размещение ОФЗ Минфином РФ – было продано бумаг на 808,8 миллиарда рублей (по номиналу) при спросе почти в 1,2 триллиона рублей.

"В числе факторов, повлиявших на успех размещения, стоит отметить мощный приток бюджетной ликвидности в банковскую систему за последние дни", — отмечает Кравченко из компании "Велес капитал".

ПРОГНОЗЫ

Прогноз по курсу доллара до конца текущей недели – 62-64 рубля, оценивает Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций".

"Полагаем, что в целом рубль краткосрочно продолжит постепенное ослабление в свете ухудшения платежного баланса из-за действия санкционных мер запада в отношении российского сырьевого экспорта и одновременного повышения спроса россиян на зарубежные товары перед новогодними праздниками. Тем не менее, потенциальный отскок цен на нефть и выраженная слабость интереса банков и населения к "токсичным" инвалютам как инструменту вложений могут дать рублю возможность периодически укрепляться в район 62 за доллар", — добавляет он.

В четверг стоит ориентироваться на курс доллара в диапазоне 62–64,5 рубля, евро — в границах 65–67,5 рубля, а китайского юаня — в пределах 8,9–9,4 рубля, оценивает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.