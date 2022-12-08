МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов четверга слабеет к доллару, юаню и евро: доллар по 63 рубля, юань — по 9,018 рубля, евро — по 66,22 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс рубля на Московской бирже перешел к росту к доллару и евро

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.15 мск растет на 25 копеек — до 63 рублей, юаня — на 1,3 копейки, до 9,018 рубля, евро — на 14 копеек, до 66,22 рубля.