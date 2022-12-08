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2022
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Курс рубля снижается к основным валютам
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Рубль в начале торгов четверга слабеет к доллару, юаню и евро: доллар по 63 рубля, юань — по 9,018 рубля, евро — по 66,22 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара... ПРАЙМ, 08.12.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов четверга слабеет к доллару, юаню и евро: доллар по 63 рубля, юань — по 9,018 рубля, евро — по 66,22 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.15 мск растет на 25 копеек — до 63 рублей, юаня — на 1,3 копейки, до 9,018 рубля, евро — на 14 копеек, до 66,22 рубля.