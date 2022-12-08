МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Курс доллара в четверг утром поднимается к другим мировым валютам, свидетельствуют данные торгов. Доллар дешевеет к евро и иене в среду вечером

Американская валюта получает поддержку за счет ухода трейдеров от риска. Инвесторы ждут заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США на следующей неделе, одновременно оценивая статистику по ВВП Японии.

По состоянию на 7.38 мск курс евро к доллару снижался до 1,0501 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0505 доллара. Курс доллара к иене понимался до 137,17 иены со 136,6 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,26%, до 105,38 пункта.

Угроза рецессии в мире удерживает инвесторов от риска, что поддерживает традиционно более надежный доллар.

ФРС США на следующей неделе, как ожидается, в очередной раз повысит ключевую ставку. По данным CME Group, 75% экспертов ожидают, что регулятор на фоне сильной макростатистики замедлит темпы повышения ставки с 75 до 50 базисных пунктов. Рынки также будут ждать сигналов ФРС по поводу дальнейших планов по ставке и оценки макроэкономической обстановки.

В то же время участники торгов оценивают статистику по экономике Японии. ВВП страны в третьем квартале, по окончательной оценке, сократился на 0,2% в квартальном выражении. Эксперты прогнозировали сохранение первой оценки снижения в 0,3%. Во втором квартале ВВП Японии поднялся на 1,1% в квартальном выражении, а в первом — снизился на 0,5%. Таким образом, экономика страны вернулась к снижению.