МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Российский рубль днем перешел к слабому росту против доллара, к евро и юаню отечественная валюта начала укрепляться еще на утренних торгах, хотя на старте показывала слабость против всех этих валют, следует из данных Московской биржи. В нефти новый стресс, но рубль молодец

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.09 мск снижался на 31 копейку, до 62,44 рубля, юаня – на 4,6 копейки – до 8,959 рубля, евро — на 52 копейки, до 65,56 рубля. В начале торгов четверга доллар был выше 63 рублей, евро – превышал 66 рублей, а юань – 9 рублей.

"Динамика рубля в последнее время определяется усилением влияния внешнего фона. В конце прошлой недели рубль слабел на ожиданиях старта европейского эмбарго на поставки российской нефти, но весьма быстро основная тема сменилась на смягчение китайских мер по контролю над COVID-19", — прокомментировал РИА Новости Андрей Кочетков из "Открытие Инвестиции".

Выход из жестких карантинных мер снимает часть проблем для экспортно-импортных операций. Соответственно, рубль будет активней реагировать на товарные потоки между РФ и КНР. Увеличение импорта будет ослаблять рубль, но одновременно приток средств от продаж в Китай будет усиливать российскую валюту, указывает он. "Кстати, на этой неделе мы пару раз видели ситуацию, когда к середине торгов объёмы в юане превосходили объёмы в долларе. Это явно указывает именно на активизацию финансовых операций с Китаем", — обращает внимание эксперт.

"Тема европейских неприятностей постепенно ослабнет. И, наконец, если говорить о локальных факторах, то достигнутые уровни по евро и юаню могут быть интересны для продажи внешней выручки экспортёров в рамках подготовки к налоговому периоду", — отмечает Кочетков.

Впрочем, Егор Жильников из Промсвязьбанка продолжает ориентироваться на рост курса доллара к отметке 63,5 рубля — локальному уровню сопротивления. Значимых драйверов для смены динамики аналитик не наблюдает.