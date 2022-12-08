МИНСК, 8 дек — ПРАЙМ. Национальный банк Белоруссии с 12 декабря исключает евро из корзины иностранных валют, сообщила пресс-служба Нацбанка. Белоруссия планирует в следующем году повысить часть акцизов

"Правлением Национального банка Республики Беларусь принято решение об исключении с 12 декабря 2022 г. евро из перечня валют, входящих в состав корзины иностранных валют, и установлении весов валют при расчете стоимости корзины на следующих уровнях: для российского рубля – 60%, доллара США – 30%, китайского юаня – 10%", — говорится в сообщении.

Нацбанк поясняет свое решение тем, что в 2022 году наблюдается устойчивая тенденция увеличения объемов внешней торговли Белоруссии со странами ЕАЭС, прежде всего с Россией, а также с Китаем. При этом ввиду сокращения товарооборота со странами Евросоюза расчеты в евро уменьшились.

Торги европейской валютой на Белорусской валютно-фондовой бирже продолжатся. "Официальный курс белорусского рубля к евро будет устанавливаться на основании информации о кросс-курсе евро к доллару США на международных финансовых рынках", — сообщили в Нацбанке.