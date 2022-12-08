МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Британский фунт в четверг упал против доллара США и евро после выхода данных Королевского института сертифицированных оценщиков (RICS), которые показали самое значительное падение цен на жилье в Великобритании в ноябре с начала пандемии Covid-19. Фунт вырос почти до полугодового максимума против доллара

Согласно представленному отчету, спрос со стороны покупателей ослаб, а темпы продаж замедлились в свете повышения стоимости заимствований.

Инвесторы также размышляют над тем, насколько прогнозируемые повышения процентных ставок Банка Англии ухудшат перспективы рецессии в британской экономике.

Ожидается, что Банк Англии на следующей неделе повысит ключевую ставку на 50 б.п., до 3,50%, несмотря на приближение рецессии, как показали результаты опроса экономистов, проведенного Reuters. Центральный банк пытается обуздать инфляцию, превышающую целевой уровень более чем в пять раз.

Квартальные прогнозы предполагают сокращение ВВП на 0,2% в прошлом квартале и на 0,4% в текущем квартале, что по сути соответствует техническому определению рецессии.

Перспективы на следующий год тоже представляются мрачными: ожидается сокращение экономики в первые три квартала 2023 года, как прогнозируют экономисты, опрошенные Reuters.