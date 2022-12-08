ПЕКИН, 8 дек — ПРАЙМ. Китай будет поддерживать курс юаня на разумном и сбалансированном уровне, что поможет обеспечить стабильность международных производственных цепочек и цепей поставок, заявил в четверг премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на встрече с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой. Курс юаня снизился против доллара

"Мы последовательно продвигаем высокий уровень открытости внешнему миру и готовы усилить координацию макроэкономической политики со всеми сторонами, включая МВФ, для решения долговых, климатических и других глобальных вызовов, чтобы внести больший вклад в содействие восстановлению мировой экономики и устойчивому развитию", — заявил Ли Кэцян, слова которого приводятся в распространенном МИД КНР коммюнике.

Он подчеркнул, что Китай останется привержен своей фундаментальной национальной политике реформ и открытости и продолжит придерживаться пути мирного развития.

"Китай будет поддерживать валютный курс юаня в основном стабильным на разумном и сбалансированном уровне, что поможет обеспечить стабильность международных производственных цепочек и цепей поставок", – добавил он. Банк России назвал объем приобретенной физлицами валюты

Георгиева в свою очередь заявила, что МВФ придает большое значение отношениям с Китаем и ценит то, что китайская сторона скорректировала и оптимизировала свою противоэпидемиологическую политику, что, по ее мнению, поможет ускорить экономический рост.

"МВФ готов тесно сотрудничать с Китаем, чтобы способствовать более тесной координации макроэкономической политики между странами, предотвращать фрагментацию мировой экономики и совместно реагировать на общие вызовы", — добавила она.