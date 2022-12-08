МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Курс доллара в четверг вечером перешел к снижению по отношению к евро, свидетельствуют данные торгов. Доллар продолжает дорожать перед заседанием ФРС

По состоянию на 18.46 мск курс евро к доллару рос до 1,0544 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0505 доллара, днем евро дешевел к доллару.

Курс доллара к иене опускался до 136,42 иены со 136,6 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,27%, до 104,82 пункта.

Валютные инвесторы находятся в ожидании заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое пройдет 13-14 декабря. По данным СME Group, более 70% ждут повышения учетной ставки на 50 базисных пунктов – до 4,25-4,5%. Также на следующей неделе будут опубликованы данные об американской инфляции за ноябрь.

"Инвесторам нужно будет многое переварить в следующие несколько дней, и они смогут получить более четкое представление о том, на каком этапе борьбы с инфляцией мы будем находиться накануне решения ФРС", — сказал агентству Ассошиэйтед Пресс управляющий директор по инвестиционной стратегии E-Trade Financial Майк Левенгарт (Mike Loewengart).