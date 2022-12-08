МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль в четверг почти не изменился к доллару и юаню, но снизился к евро, следует из данных торгов. Такая динамика наблюдается на фоне неуверенных попыток рынка нефти стабилизироваться. Рубль растет второй день подряд на попытках рынка нефти стабилизироваться

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день повысился на 2 копейки, до 62,77 рубля, юаня — снизился на 1 копейку, до 9 рублей, евро поднялся на 12 копеек, до 66,2 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Объем торгов юанем составил 47,1 миллиарда рублей против 36,4 миллиарда по евро и 79,8 миллиарда по доллару.

Доллар к рублю поднялся на 0,04%, евро — на 0,2%, юань снизился на 0,07%. Рублевая цена нефти составила около 4,85 тысячи за баррель сорта Brent.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Российская валюта в четверг продолжила попытки коррекции вверх против основных торгуемых на Московской бирже валют после ощутимого падения первых дней декабря.

Стоимость нефти после падения в начале декабря с уровня 87 долларов за баррель сорта Brent попыталась стабилизироваться и вернуться к отметке 80 долларов. Однако к 21.12 мск цена продолжает оставаться лишь чуть выше отметки в 77 долларов за баррель, при этом в ходе четверга стоимость этого сорта и вовсе обновляла минимумы с конца 2021 года (75,77 доллара).

Инвесторы следят за пробкой из нефтяных танкеров у берегов Турции. Она образовалась после начала действия ограничений цен на нефть из РФ из-за требований Анкары предоставлять данные о страховании.

Сокращение профицита платежного баланса РФ из-за действия нефтяного эмбарго и активизации предновогоднего спроса на импорт, очевидно, работает против рубля, рассуждает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Покупатели иностранных валют также держат в уме сообщения об очередном пакете санкций ЕС, который может быть принят на будущей неделе. В числе прочего инициаторами рестрикций обсуждаются меры против финансового сектора, а значит, сохраняются риски расширения ограничений на Мосбиржу и НКЦ, вследствие чего владельцы безналичных долларов и евро гипотетически могут столкнуться с проблемами", — добавляет он, рассуждая о противоречивом характере факторов курсообразования рубля.

ПРОГНОЗЫ

В случае закрепления курса доллара в диапазоне 62,25-62,5 рубля можно ожидать попыток курса продвинуться в сторону 62 рублей и отыграть таким образом полностью потери текущей недели, оценивает Юрий Кравченко из компании "Велес Капитал".

"Верхняя граница для курса на ближайшие сессии представляется в диапазоне 63,25-63,5 рубля за доллар. В то же время следующая неделя, богатая на заседания центробанков по процентным ставкам, может добавить волатильности на рынок и заметно расширить диапазон движения валютных пар на российском рынке", — добавляет он.

В пятницу курс доллара может двигаться в пределах 61,5-63,5 рубля, считает Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

По оценкам Натальи Мильчаковой из Freedom Finance Global, ориентиры для курсов доллара, евро и юаня на сессию 9 декабря: диапазоны 62-64 рубля, 65-67 рублей и 8,9-9,3 рубля соответственно.