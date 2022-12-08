Рубль в четверг почти не изменился к доллару и юаню, но снизился к евро
МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль в четверг почти не изменился к доллару и юаню, но снизился к евро, следует из данных торгов. Такая динамика наблюдается на фоне неуверенных попыток рынка нефти стабилизироваться.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день повысился на 2 копейки, до 62,77 рубля, юаня — снизился на 1 копейку, до 9 рублей, евро поднялся на 12 копеек, до 66,2 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
Объем торгов юанем составил 47,1 миллиарда рублей против 36,4 миллиарда по евро и 79,8 миллиарда по доллару.
Доллар к рублю поднялся на 0,04%, евро — на 0,2%, юань снизился на 0,07%. Рублевая цена нефти составила около 4,85 тысячи за баррель сорта Brent.
РУБЛЬ В БОКОВИКЕ
Российская валюта в четверг продолжила попытки коррекции вверх против основных торгуемых на Московской бирже валют после ощутимого падения первых дней декабря.
Стоимость нефти после падения в начале декабря с уровня 87 долларов за баррель сорта Brent попыталась стабилизироваться и вернуться к отметке 80 долларов. Однако к 21.12 мск цена продолжает оставаться лишь чуть выше отметки в 77 долларов за баррель, при этом в ходе четверга стоимость этого сорта и вовсе обновляла минимумы с конца 2021 года (75,77 доллара).
Инвесторы следят за пробкой из нефтяных танкеров у берегов Турции. Она образовалась после начала действия ограничений цен на нефть из РФ из-за требований Анкары предоставлять данные о страховании.
Сокращение профицита платежного баланса РФ из-за действия нефтяного эмбарго и активизации предновогоднего спроса на импорт, очевидно, работает против рубля, рассуждает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".
"Покупатели иностранных валют также держат в уме сообщения об очередном пакете санкций ЕС, который может быть принят на будущей неделе. В числе прочего инициаторами рестрикций обсуждаются меры против финансового сектора, а значит, сохраняются риски расширения ограничений на Мосбиржу и НКЦ, вследствие чего владельцы безналичных долларов и евро гипотетически могут столкнуться с проблемами", — добавляет он, рассуждая о противоречивом характере факторов курсообразования рубля.
ПРОГНОЗЫ
В случае закрепления курса доллара в диапазоне 62,25-62,5 рубля можно ожидать попыток курса продвинуться в сторону 62 рублей и отыграть таким образом полностью потери текущей недели, оценивает Юрий Кравченко из компании "Велес Капитал".
"Верхняя граница для курса на ближайшие сессии представляется в диапазоне 63,25-63,5 рубля за доллар. В то же время следующая неделя, богатая на заседания центробанков по процентным ставкам, может добавить волатильности на рынок и заметно расширить диапазон движения валютных пар на российском рынке", — добавляет он.
В пятницу курс доллара может двигаться в пределах 61,5-63,5 рубля, считает Бахтин из "БКС Мир инвестиций".
По оценкам Натальи Мильчаковой из Freedom Finance Global, ориентиры для курсов доллара, евро и юаня на сессию 9 декабря: диапазоны 62-64 рубля, 65-67 рублей и 8,9-9,3 рубля соответственно.
https://1prime.ru/Forex/20221208/839106717.html