МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Китайский юань снизился с трехмесячного максимума против доллара США в понедельник, сообщило агентство Reuters. Он испытывал давление со стороны широкомасштабного укрепления американской валюты, а также со стороны опасений инвесторов в отношении вспышки COVID-19 во второй по величине экономике мира в период, когда антиковидные ограничения постепенно снимаются. В США рассказали, как Россия и Запад борются за мировую финансовую систему

Оптимизм в отношении смягчения антиковидных ограничений в Китае постепенно развеивается. Некоторые участники рынка начинают беспокоиться по поводу экономических последствий самого вируса, а не только локдаунов, в то время как в крупных городах растет заболеваемость.

В последние дни ежедневное число заболевших COVID-19 в Китае начинает демонстрировать нисходящий тренд, но фактически заболеваемость, возможно, выше, чем показывают официальные данные, говорят аналитики Commerzbank.

"Частое тестирование больше не требуется во многих ситуациях, поэтому заболеваемость, вероятно, не будет полностью отражаться, что затрудняет отслеживание фактической ситуации", — считают они.