МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Российский рубль продолжает утреннее снижение к доллару и евро, при этом символически растет к юаню, следует из данных Московской биржи.

Монеты номиналом один рубль

Минус на минус. Что готовит российской экономике год Черного кролика

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.35 мск рос на 25 копеек, до 62,68 рубля, евро — на 39 копеек, до 65,94 рубля, юаня — снижался на 1,1 копейки, до 8,967 рубля.

"Мы считаем, что, несмотря на эмбарго, ограничивает доллар от последующего роста низкий спрос со стороны импортеров и физических лиц на иностранную валюту. При этом экспортеры продолжают преобладать на рынке, а спекулянты подстраивают свои ожидания относительно приближающегося заседания ФРС и ЕЦБ. Отметим, что завтра выходит статистика по инфляции США, которую мы ожидаем лучше консенсуса", — отмечает Егор Жильников из Промсвязьбанка.

"В рамках недели мы ориентируемся на нижнюю, 61-63 рубля, границу в паре доллар-рубль и на середину, 64-66 рублей, в паре евро-рубль. Юань в рамках недели скорее сохранит позиции к рублю на фоне крепости китайской валюты на глобальных рынках", — добавляет он.