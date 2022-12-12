МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Российский рубль продолжает утреннее снижение к доллару и евро, при этом символически растет к юаню, следует из данных Московской биржи. Минус на минус. Что готовит российской экономике год Черного кролика

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.35 мск рос на 25 копеек, до 62,68 рубля, евро — на 39 копеек, до 65,94 рубля, юаня — снижался на 1,1 копейки, до 8,967 рубля.

"Мы считаем, что, несмотря на эмбарго, ограничивает доллар от последующего роста низкий спрос со стороны импортеров и физических лиц на иностранную валюту. При этом экспортеры продолжают преобладать на рынке, а спекулянты подстраивают свои ожидания относительно приближающегося заседания ФРС и ЕЦБ. Отметим, что завтра выходит статистика по инфляции США, которую мы ожидаем лучше консенсуса", — отмечает Егор Жильников из Промсвязьбанка.

"В рамках недели мы ориентируемся на нижнюю, 61-63 рубля, границу в паре доллар-рубль и на середину, 64-66 рублей, в паре евро-рубль. Юань в рамках недели скорее сохранит позиции к рублю на фоне крепости китайской валюты на глобальных рынках", — добавляет он.