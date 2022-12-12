МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Рубль днем в понедельник снижается к основным торгующимся на Московской бирже валютам на фоне продолжающей дешеветь нефти, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Чего ждать от рубля на следующей неделе

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.42 мск повышался на 52 копейки, до 62,95 рубля, евро – 1,04 рубля, до 66,59 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс юаня расчетами "завтра" при этом рос на 3 копейки, до 9,01 рубля, а объем торгов им составлял 35,7 миллиарда рублей против 22,1 миллиарда по евро и 65,7 миллиардов по доллару.

Доллар рос к рублю на 0,8%, юань – на 0,3%, евро – на 1,6%. Рублевая цена нефти составляла около 4,75 тысячи за баррель сорта Brent.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта снижается к доллару, юаню и в большей степени – к евро, отыгрывая курсовые колебания форекса и продолжающую дешеветь нефть.

"В понедельник на валютной секции Московской биржи рубль снижается. Давление на котировки российской валюты оказывает снижающаяся нефть", — комментирует Иван Капустянский из УК "Первая".

"Основное давление на российскую валюту продолжают оказывать нефтяные котировки. Стоимость марки Brent снижается в понедельник уже седьмую сессию подряд, хотя падение несколько замедлилось", — говорит Юрий Кравченко из компании "Велес капитал".

Курс евро на форексе повышается на 0,4%, до 1,057 доллара. Рынки пребывают в ожидании заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое пройдет 13-14 декабря. По его итогам регулятор объявит решение по ставке и обновит макроэкономические показатели. Также на пресс-конференции выступит председатель центробанка Джером Пауэлл. По данным CME Group, более 74% экспертов допускают замедление темпов повышения ставки ФРС до 50 базисных пунктов после четырех повышений на 75 базисных пунктов.

Также в четверг, 15 декабря, состоятся заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Англии. Эксперты полагают, что оба регулятора поднимут ставки на 50 базисных пунктов, до 3,5% и 2,5% соответственно. До этого ставки были ими повышены на 75 базисных пунктов.

Рынок нефти снижается в понедельник на 0,6%, до 75,6 доллара за баррель сорта Brent, оставаясь около минимума с декабря прошлого года. Инвесторы вновь обеспокоены перспективами вокруг спроса на фоне рисков мировой рецессии.

ПРОГНОЗЫ

Негативом для рубля является готовящийся девятый пакет санкций ЕС, впрочем, рубль уже традиционно может снизится гораздо сильнее исключительно на ожиданиях новых ограничений, чем после фактического объявления самих санкций, считает Кравченко из компании "Велес капитал".

"Для рубля основной интерес на этой неделе будет представлять шаг снижения ставки и риторика американского центробанка, так как именно эти события зададут тон движению на рынке нефти на ближайшую перспективу", — считает он.

Ближе к середине-концу декабря рубль получит дополнительную поддержку в виде реализации экспортной выручки компаниями, пик выплат в декабре за ноябрь придется на 27 число, говорит Капустянский из УК "Первая".

Медленное снижение рубля может продолжиться на этой неделе до активизации продаж экспортерами валюты под налоги и дивиденды — ближе к 20-м числам месяца, считает Дмитрий Полевой из компании "Локо Инвест".

"Данные о сокращении профицита текущего счета в ноябре подтверждают постепенное ослабление фундаментальной поддержки рубля. Но она остается достаточной, особенно если учесть фактор начисления дивидендов рядом компаний в ноябре, что снижает профицит, но реальных потоков в валюте не создает. До конца года по по-прежнему ждем колебания курса в диапазоне 62-64 рубля за доллар", — добавляет он.