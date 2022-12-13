МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Российский рубль усилил снижение и теряет до 0,8% к доллару, юаню и евро на внешнем негативном фоне: доллар поднялся в район 63,3 рубля, юань – к 9,06 рубля, евро торгуется недалеко от 67 рублей, следует из данных Московской биржи и комментария аналитика. Банковские депозиты в ЦБ составили 4,25 триллиона рублей

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.30 мск рос на 47 копеек, до 63,27 рубля, евро — на 46 копеек, до 66,83 рубля, юаня — на 7,1 копейки, до 9,056 рубля.

"Снижение стоимости российского рубля происходит на фоне внешнего давления. Сегодня ожидается принятие нового, девятого, пакета санкций ЕС в отношении России. В ноябре курс доллара держался в диапазоне 60-61,3 рубля, в декабре диапазон торгов сместился в рамки 62–64,5 рубля за доллар. До конца года котировки могут оставаться в данном диапазоне, что будет выше ноябрьских значений на 2-3 рубля", — комментирует РИА Новости аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Что касается стоимости единой европейской валюты, то она никак не может преодолеть отметку в 67 рублей, уже семь дней подряд котировки отскакивают от нее, сегодня к завершению торгов ситуация может повториться. А подорожание китайского юаня происходит с начала месяца на фоне увеличения спроса на эту валюту со стороны инвесторов и бизнеса, нельзя исключать продолжения роста до 9,5 рубля до конца текущего года", — прогнозирует он.