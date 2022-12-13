МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Курс доллара в вторник днем слабо изменяется по отношению к евро и иене, свидетельствуют данные торгов. Рынки ожидают публикации данных по инфляции в США. Доллар стабилизировался в условиях спокойных торгов

По состоянию на 14.35 мск курс евро к доллару чуть растет — до 1,0542 доллара с прошлого закрытия в 1,0535 доллара. Курс доллара к иене в то же время так же слабо снижается, до 137,61 иены со 137,66 иены с предыдущего закрытия. Индекс доллара (курс к корзине шести валют торговых партнеров США) уменьшается на 0,19%, до 104,93 пункта.

Рынки пребывают в ожидании данных по инфляции в США, которые будут опубликованы позже во вторник. Аналитики полагают, что годовой рост потребительских цен за ноябрь замедлился до 7,3% с 7,7% в октябре. Так, значение может показать снижение пятый месяц подряд с пиковых почти 9%, при этом показатель остается заметно выше целевого уровня в 2%.

Также инвесторы ожидают заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое пройдет 13-14 декабря. По данным CME Group, более 72% экспертов ожидают повышения ставки на 50 базисных пунктов — до 4,25-4,5% годовых. Ранее регулятор четыре раза подряд повышал ставку на 75 базисных пунктов.

"Важно помнить, что, какими бы ни были сегодняшние цифры, они вряд ли изменят расчеты для повышения ставки на 50 базисных пунктов завтра", — цитирует агентство Блумберг главного рыночного аналитика CMC Markets UK Майкла Хьюсона (Michael Hewson).